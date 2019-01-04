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Hastane Çalışanları Öykü İçin El Ele Verdi

22 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'nde 3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Hastane Çalışanları Öykü İçin El Ele Verdi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'nde 3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Hastanesi'nde 3,5 yaşındaki Lösemi hastası Öykü Arin'e kök hücre bulunması için acil servis önünde kan bağışı kampanyası yapıldı. Türkiye çapında 3.5 yaşındaki minik lösemi hatası öykü Arin ve onun gibi kök hücre bekleyen hastalar için yapılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına yağışlı havaya rağmen yoğun katılım oldu. Kan bağış kampanyasından 100'e yakın kök hücre bağışının yanı sıra 70 ünite kan alındı. Kampanyaya ilişkin olarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Henüz 3,5 yaşındaki minik yavrumuz Öykü için hastane çalışanları ile birlikte kök hücre ve kan bağışı organizasyonu düzenledik. Öykü Arin ve onun gibi şifa bekleyen birçok insan var. Yağışlı havaya rağmen kampanyaya katılarak bağış yapan tüm vatandaşlara, hastane çalışanlarına teşekkür ederiz. İnşallah Öykü ve onun gibi bekleyen bir çok hastaya umut oluruz. Kampanyamızda 100' e yakın kök hücre bağışının yanında 70 ünite kan alınarak gelenekselleşen kan bağışı kampanyamız aynı zamanda kan stokları için de şifa oldu." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Güncel
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