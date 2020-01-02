Hastane çalışanları şikayet etti, afad ve itfaiye inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane çalışanları şikayet etti, afad ve itfaiye inceledi - Son Dakika

Hastane çalışanları şikayet etti, afad ve itfaiye inceledi

6 saat önce

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı. Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı. Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

Hastane çalışanları şikayet etti, afad ve itfaiye inceledi

İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:45 Kaynak: DHA
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