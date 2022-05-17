Hastane çalışanlarına bir tepsi baklama ikram ederek teşekkür etti

Kavak'ta bir kişi devlet hastanesinde gördüğü hizmetten duyduğu memnuniyeti, hastane çalışanlarına bir tepsi baklama ikram ederek gösterdi.

Rahatsızlanan Güllü Bekdemir, oğlu Lütfi Bekdemir tarafından Kavak Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Güllü Bekdemir, burada Dr. Nursima Başaran tarafından muayene edildi.

Burada gördüğü ilgi ve tedaviden memnun kalan Lütfi Bekdemir, evinde yaptırdığı bir tepsi baklavayı Kavak Devlet Hastanesine götürerek, Dr. Başaran ve diğer sağlık görevlilerine ikram etti.

Dr. Başaran, AA muhabirine, hasta ve yakınlarının hastane hizmetlerinden memnun kalmasının kendisini de memnun ettiğini vurgulayarak, "Sağlık çalışanları olarak hasta memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Yeni hizmete giren hastanemizde bizlere olumlu çalışma ortamı hazırlanmış. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim. Bize emanet edilen hastalarımızın tedavisi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Eğer hastalarımızı memnun edebilirsek, ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.