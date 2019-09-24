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Hastane çalışanlarına yangın eğitimi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeline "Yanma ve Yangın Bilgisi" eğitimi verilerek, birlikte yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeline "Yanma ve Yangın Bilgisi" eğitimi verilerek, birlikte yangın söndürme tatbikatı yapıldı.


Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde olası yangınları önlemek, personele yangın anında doğru davranışları kazandırmak ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini artırmak amacıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim verildi.


Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Müdahale Ekibinden Ömer Faruk Özcan ve İnanç Tuncer tarafından "Yanma ve Yangın Bilgisi" başlıklı sunum yapıldı.


Sunumda yangın sebepleri, dikkat edilmesi gereken durumlar, söndürme prensipleri, yangın anında doğru ve yerinde müdahalenin nasıl olması ve hangi yangın sınıfına hangi yangın söndürme cihazıyla müdahale edilmesi gerektiği konusunda teorik bilgiler verildi. İki gün süren teorik eğitimin ardından hastanenin bahçesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta İtfaiye ekipleri, görevli personellere bahçede ateş yakarak yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlattı. Görevliler yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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