Son Dakika Haberleri: Hastane çalışanlarından helikopter pistinde asker selamı
Son Dakika Güncel Hastane çalışanlarından helikopter pistinde asker selamı

Hastane çalışanlarından helikopter pistinde asker selamı

1 saat önce

Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları binanın en üst katındaki helikopter pistinde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Hastane çalışanlarından helikopter pistinde asker selamı, System.String[]

Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları binanın en üst katındaki helikopter pistinde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sağlık çalışanlarının asker selamı drone ile havadan da görüntülendi.


Ay yıldızlı A milli futbolcuların ve Türkiye Milli takım oyuncularının asker selamı vermesinin ardından yurt içi ve dışından birçok yerden Mehmetçiğe asker selamı ile destek verilmeye devam ediyor. Son olarak Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanenin doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanları da Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Hastanenin en üst katında bulunan helikopter pistine Atatürk'lü Türk bayrağı ile dizilen hastane personelinin o anları drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:39 Kaynak: İHA
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