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HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

18.02.2022 16:05
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhanesinden öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini görenler çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastane içine kadar ulaşan dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN
HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN

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Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hitit Üniversitesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTANE ÇAMAŞIRHANESİNDE YANGIN - Son Dakika


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