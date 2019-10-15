Son Dakika Haberleri: Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor
Son Dakika Güncel Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor

Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor

1 saat önce

Düzce Belediyesi mahalle sakinlerinin taleplerine göre hazırladığı çalışma planını kesintisiz şekilde uygulamaya devam ediyor.

Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor, System.String[]

Düzce Belediyesi mahalle sakinlerinin taleplerine göre hazırladığı çalışma planını kesintisiz şekilde uygulamaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi şehri merkezi genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda hazırlanan program çerçevesinde Eski Acil mevkiinde bulunan Hastane Camii çevresinde düzenleme işlemi başlatıldı. Cami cemaatinin talebi üzerine avlu kısmında dinlenme alanı eksiklerini gideren ekipler, parke taş örme çalışması ile mahallelinin kullanımı için daha temiz ve düz ortak kullanım alanı kazandırdı. Ekipler tarafından yapılan açıklamaya göre ortak kullanım alanlarının düzen ve tertibini sağlamak üzere muhtelif mahallelerde benzer çalışmalar yapılmaya devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]