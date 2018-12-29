Son Dakika Haberleri: Hastane Çatısında Çıkan Yangın Güçlükle Kontrol Altına Alındı

Hastane Çatısında Çıkan Yangın Güçlükle Kontrol Altına Alındı

50 dakika önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Hastane Çatısında Çıkan Yangın Güçlükle Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle hastalar tahliye edilirken, söndürme çalışmasına katılan 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında çıktı. Alınan bilgiye göre, Sarıveliler Devlet Hastanesinin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sarıveliler Belediyesine ait itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sarması üzerine çevredeki yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri takviye olarak çağrıldı. Polis ve jandarma ekipleri de hastane etrafında tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastanenin çatısı ise tamamen yanarak hasar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenerek Ermenek Devlet Hastaneye kaldırılan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:21 Kaynak: İHA

Karaman, Sarıveliler, 3. Sayfa
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