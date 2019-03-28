Hastane Çatısından Atlayarak, İntihar Etti (2)

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞAdana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ



Adana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi. Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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