Son Dakika Haberleri: Hastane Çatısından Atlayarak, İntihar Etti (2)

Hastane Çatısından Atlayarak, İntihar Etti (2)

55 dakika önce

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞAdana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi.

Hastane Çatısından Atlayarak, İntihar Etti (2), System.String[]
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Adana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi. Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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