Hastane Çatısından Atlayarak, İntihar Etti (2)
55 dakika önce
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞAdana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Adana'da hastane çatısından atlayarak intihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi. Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:53 Kaynak: DHA
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