Hastane çevresinde görevli bekçilere pkk'lı teröristlerce silahlı saldırı
41 dakika önce
MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi
çevresinde görevli olan bekçilere, PKK
'lı teröristler tarafından silahı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Devlet hastanesinde nöbet tutan çarşı bekçilerine PKK'lı teröristler silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından teröristlerin yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, teröristlere ait bir tabanca ele geçirdi.
MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak Celal Şengör'den tepki çekecek ifadeler: Kısacık bir etek giyinmiş, yakından bakayım dedim