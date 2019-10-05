Son Dakika Haberleri: Hastane çevresinde görevli bekçilere pkk'lı teröristlerce silahlı saldırı
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Hastane çevresinde görevli bekçilere pkk'lı teröristlerce silahlı saldırı

41 dakika önce

MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahı saldırı düzenlendi.

Hastane çevresinde görevli bekçilere pkk'lı teröristlerce silahlı saldırı, System.String[]
MARDİN'de, Nusaybin Devlet Hastanesi çevresinde görevli olan bekçilere, PKK'lı teröristler tarafından silahı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Devlet hastanesinde nöbet tutan çarşı bekçilerine PKK'lı teröristler silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından teröristlerin yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, teröristlere ait bir tabanca ele geçirdi.


Devlet Hastanesi, Nusaybin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:13 Kaynak: DHA
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