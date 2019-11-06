Son Dakika Haberleri: Hastane'de HAP tatbikatı gerçekleştirildi
Son Dakika Yerel Hastane'de HAP tatbikatı gerçekleştirildi

Hastane'de HAP tatbikatı gerçekleştirildi

7 saat önce

- Hastane'de HAP tatbikatı gerçekleştirildiAYDIN - Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

- Hastane'de HAP tatbikatı gerçekleştirildi

AYDIN - Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 2019 yılı HAP tatbikatı oluşturulan senaryo üzerine gerçekleştirildi. Hastane bünyesinde 65 personel, 30 stajyer öğrenci, 2 ambulans ve 3 sivil aracın görev yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği merkez üssü Aydın Efeler Kuyulu Mahallesi'nde 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisi ile Psikiyatri servisinde asma tavan çöktü. Anestezi yoğun bakımda bulunan izolasyon odasında elektrik ve gaz sistemlerinin bağlı olduğu kontrol panosu devrildi. Deprem sonrası Hastane Olay Yönetim ekibi toplanarak yangın çıkan alana ekipler yönlendirildi. Triyaj alanı oluşturularak, kazazedeler ek bakım alanlarına yönlendirildi. Hastanede oluşan çatlaklar sonrasında tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Deprem sonrası yaralanan vatandaşlar ambulans ve sivil araçlarla hastaneye getirilerek tedavileri yapıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği rol alan yaralıların makyajları dikkatlerden kaçmadı.

Hastane'de HAP tatbikatı gerçekleştirildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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