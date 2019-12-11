Son Dakika Haberleri: Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı
Son Dakika Güncel Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı - Son Dakika

Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastaneye hastalar ve hasta yakınları için dolmuş servis saatleri yeniden düzenlendi.

Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastaneye hastalar ve hasta yakınları için dolmuş servis saatleri yeniden düzenlendi.


İlçede bulunan Devlet Hastanesi'ne kalkan Çombüs dolmuşları, vatandaşlar için yeniden saat düzenlemesine geçti. Hastane yönetimi ile bir araya gelen şoförler ortak kararla hastane dolmuşlarına düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre, sabah saat 7.30'da istasyondan başlayan servisler her 15 dakika da bir sefer yaparak saat 16.00'a kadar hastaneye servis yapacak ve hastahaneden dönüş her 10 dakikada bir 16.25'e kadar servis olacaktır. Hastanede yatan yakınlarını ziyaret edenler içinde ek sefer olarak 18.15 hastaneye giden ve 19.00'da çarşıya dönüş seferleri eklenerek düzenleme yapıldı. - ZONGULDAK

Devlet Hastanesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 11:12:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane dolmuş seferlerine ek sefer yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]