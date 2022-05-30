Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş - Son Dakika
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Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş

30.05.2022 11:34
Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş

AYDIN'ın Didim ilçesinde, diş kontrolü için hastaneye giden ve 4 gündür haber alınamayan Zeynep Gürzsoy'un (33), Nazili'ye arkadaşının yanına gittiği, telefonu arızalandığından annesine haber veremediği ortaya çıktı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, diş kontrolü için hastaneye giden ve 4 gündür haber alınamayan Zeynep Gürzsoy'un (33), Nazili'ye arkadaşının yanına gittiği, telefonu arızalandığından annesine haber veremediği ortaya çıktı.

Oğuzhan Ö.'den 8 ay önce boşandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Zeynep Gürzsoy, iddiaya göre, diş kontrolü için 26 Mayıs'ta Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti ancak eve dönmedi. Anne Ayser Gürzsoy (58), son görüştüklerinde eve dönmek için otobüs beklediğini söyleyen kızından bir daha haber alamayınca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Polis tarafından 4 gündür aranan Gürzsoy, sabah annesinin tapu takip ofisine döndü. Kızını karşısında gören Ayser Gürzsoy, sevinç yaşadığını söyledi.

Zeynep Gürzsoy'un, hastaneden çıktıktan sonra Nazilli'deki arkadaşının yanına gittiği ve telefonunun arızalanması nedeniyle annesine haber veremediği öğrenildi. Gürzsoy'un kayıp olarak arandığını öğrenince döndüğü ortaya çıktı.Ayser Gürzsoy, 4 gün kızından ayrı kalınca çok merak ettiğini belirterek, "Çok şükür başına bir şey gelmeden sağ salim döndü" dedi.

Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş
Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş
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Didim'de yaşayan Zeynep'ten 4 gündür haber yok Didim'de yaşayan Zeynep'ten 4 gündür haber yok
Kaynak: DHA

Aydın Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş - Son Dakika


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