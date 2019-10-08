Son Dakika Haberleri: Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

47 dakika önce

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı, araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı, araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Denizli-Serinhisar yolunun Zeytinlik mevkisinde meydana geldi. Mehmet İşmal (42), rahatsızlanan babası Ethem İşmal'i (83), annesi Güllü İşmal (81) ile birlikte Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesiyle eve dönen Mehmet İşmal, yönetimindeki 20 B 9209 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ethem İşmal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Mehmet İşmal ve annesi Güllü İşmal, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ethem İşmal'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.



Serinhisar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
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