Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı

6 saat önce

BARTIN'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Recep Işık (52), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı.

Hastane dönüşü kaza: 4 yaralı, System.String[]

BARTIN'da, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Recep Işık (52), kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazada, Işık ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Bartın Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki hastanede tedavi gördükten sonra evine  dönen Recep Işık (52), yönetimindeki 67 AP 381 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Araçta sıkışan Recep Işık itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Recep Işık, araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çiftlik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
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