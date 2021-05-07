Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen - Son Dakika

Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen

07.05.2021 11:31

Son dakika haberleri... Hastane duvarında görsel şölen Babasının tedavi gördüğü servisin duvarlarını renklendirdi Vanlı görsel sanatlar öğretmeni Erkan Oruç, babasının tedavi gördüğü serviste duvarları boş görünce hastalara moral olacak şekilde renkli motiflerle süsledi.

Hastane duvarında görsel şölen

Babasının tedavi gördüğü servisin duvarlarını renklendirdi

VAN - Vanlı görsel sanatlar öğretmeni Erkan Oruç, babasının tedavi gördüğü serviste duvarları boş görünce hastalara moral olacak şekilde renkli motiflerle süsledi.

Görsel sanatlar öğretmeni Erkan Oruç'un babası bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Psikiyatri Servisinde müşahede altına alındı. Görsel sanatlar öğretmeni Oruç, rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan babasına refakat ettiği sırada servis duvarlarının boş olduğunu fark etti.

Bunun üzerinde ilk etapta doktorlarla, ardından da hastane yönetimiyle görüşen Oruç'un talebi kabul edildi. Görevli personelden de malzeme desteği alan Oruç, Uzakdoğu kökenli özel bir resim tekniği olan 'mandala' çalışmasını duvara çizmeye karar verdi. Oruç, servisin boş duvarına resim çizerken hastane personeli, hasta yakını ve hastalardan da destek aldı. Özellikle tedavi gören psikiyatrik hastalıklarının resim çalışmasına duyduğu ilgi doktorların dikkatini çekti.

"Duvarların boş olduğunu gördüm"

İHA muhabirine konuşan görsel sanatlar öğretmeni Erkan Oruç, babasının psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü belirtti. Duvara çizilen mandala çalışmasının hastalarda olumlu etkisi olacağını düşünen Oruç, "Babam iki yıl önce yine bu serviste yatmıştı. Pandemi nedeniyle tekrar hastaneye getirdik. Babamın yatış sürecinde hastane koridorunda gezerken duvarların boş olduğunu gördük. Duvarlara resim çizme konusunda doktorlardan izin istedik ve onlar da yardımcı oldu. Hem çizim hem de malzeme konusunda bana destek verdiler. Duvarlara 'mandala' çalışmasının çizilmesini uygun gördük. Mandala çalışması bundan 40 bin yıl önce duvarlara çizilen 'enerji kabı' denilen bir çalışmadır" dedi.

"Hastalar ilgi gösterdi"

Duvarlara resim çizerken serviste tedavi gören hastaların ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Oruç, "Bu çalışmayı yaparken hastanede yatanların boyama çalışmalarına katıldığını gördük. Bizlerde ileriki süreçte buraya bir sanat atölyesi kurma konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Çünkü bunlar psikolojik anlamda hastaları rahatlatan çalışmalardır. Bu noktada hastane yönetiminden ve yetkililerden sanat atölyesi konusunda destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Hastalarımızdan olumlu geri bildirimler aldık"

Psikiyatri servisinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Mesut Işık ise hasta yakını resim öğretmeni için duvarlara resim çizilmesi konusunda hastane personeli olarak destek verdiklerini söyledi. Resim çalışmalarına hasta yakını ve hastaların ilgi gösterdiğine dikkat çeken Işık, "Özellikle hastalarımızdan olumlu geri bildirimler aldık. Daha önce hastalarımıza iyi gelecek kısa süreli müzik çalışması yapmıştık. Ayrıca sanata dair atölyelerin hastalara olumlu katkılarının da olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen
Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen
Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen
Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen
Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen
Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen
Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hastane duvarında görsel şölen - Son Dakika


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