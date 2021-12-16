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Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi - Son Dakika

Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi

16.12.2021 13:35
Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi

Hempa Çocuk Derneği, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk servisindeki koridorları renklendirdi, çizimleriyle hastane duvarlarını süsledi.

11 Aralık Cumartesi günü Hempa Çocuk Derneği yönetimi gönüllüleriyle birlikte çocuk servisini resimlerle süsledi.

Çocuklar için sıkıcı görünen hastane koridorlarını yenilemek, çizgi film kahramanları ve doğa resimleriyle süslemek, çocuk servisinin koridorlarının havasını değiştirdi.

Hempa üyeleri, yorucu hastane işleri sırasında çocukların, duvarlardaki resimleri gördüklerinde mutlu olmalarını dilediklerini belirttiler. Ayrıca, bu ve benzeri sanatsal çalışmaları daha önce yaptıkları gibi ilerleyen zamanda da sıkça gerçekleştirerek çocukların kendilerini iyi hissedecekleri mekanların sayısını artırmaya devam edeceklerini eklediler.

Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi

Hempa Çocuk Derneği, lise öğrencileri tarafından Nisan 2016'da Ankara'da sivil toplum alanında çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Hempa Çocuk Derneği, çocuklarla ilgili yapılan her türlü çalışmada öncü olmayı hedeflemekte ve özellikle "çocuk hakları" konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktadır. Bugüne kadar kültürel ve sanatsal faaliyetler de insani yardım çalışmaları da Hempa bünyesinde yapılmıştır.

Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi
Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi

Cumartesi, Hastane, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hastane Duvarları Hempa ile Renklendi - Son Dakika


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