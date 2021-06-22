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Hastane Duvarları Sanatla Buluşuyor - Son Dakika

Hastane Duvarları Sanatla Buluşuyor

22.06.2021 13:05
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Hastane Duvarları Sanatla Buluşuyor Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinin destekleriyle yapılan "II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi "ne Türkiye'nin birçok İlinde bulunan farklı üniversitelerinde çalışan akademisyenlerden destek yağıyor.

Hastane Duvarları Sanatla Buluşuyor Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinin destekleriyle yapılan "II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi "ne Türkiye'nin birçok İlinde bulunan farklı üniversitelerinde çalışan akademisyenlerden destek yağıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen küratörlüğünü Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Saadet Nihal Coşkun ve Üniversitemiz Hastanesi Başhekimlik Planlama Birimi Personeli Ebru Alptekin katkılarıyla hazırlanan "2. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi"ne yoğun katılım ile gerçekleşiyor.

2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 salgını nedeniyle, pandemi sürecinde yoğun emek veren sağlık çalışanlarına moral vermek, pandemi kahramanlarına teşekkür etmek ve Hastane koridorlarını sanatla buluşturmak amacıyla düşünülen sergideki eserler sergi bitiminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi koridorlarında kalıcı olarak sergilenecek.

Pandemi kahramanlarına teşekkür amaçlı başlatılan sergi geçtiğimiz yıl 1 Temmuz 2020 tarihinde 50 katılımcı 105 eser ile Türkiye'nin ilk online hastane sergisi olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 5 Temmuz 2021 tarihinde İkincisi düzenlenecek olan "II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi", "hastane. adu. edu. tr" adresinde katılımcı sanatçılara ait bilgiler ve hastane koridorlarında daimi olarak sergilenecek.

Tarih Kokan Koridorlar

Üniversitemiz Hastanesine Eski Aydın İli fotoğraflarını bağışlayan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer'in katkıları ile Hastane duvarlarında "Eski Aydın" fotoğrafları sergilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin Çehresi Değişiyor

"2. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi" küratörlüğünü yapan Öğretim Görevlisi Saadet Nihal Coşkun'a ait yedi adet eserin de yer aldığı sergide, yine "2. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi" küratörlüğünü yapan kendisi de ressam olan Başhekimlik Planlama Birimi Personeli Ebru Alptekin'in Hastanenin Çocuk Hastalıkları Polikliniği duvarlarına resmettiği çizgi film karakterleri bulunuyor.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Ölmez, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarının mücadelesini süper kahraman figürleri ile özdeştirerek hastane duvarlarına resmetti.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği mezunu olan Burhan Babacan Hastanemizin Palyatif Bölümü duvarını renklendirdi.

Sanatseverlerden Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Üniversitemiz Hastanesi II. Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisinde iki yıldır desteklerini esirgemeyen Antalya- Finike Bilsem Görsel Sanat Öğretmeni Şenay Bozkurt ve ekibi, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Ahmet Aytaç, Hakkı Babalık, H. ibrahim Çakır, Ufuk Ören Kadir Ertürk. ADÜ Hastanesi Personeli Mustafa Denizli ve Aydın halkının değerli sanatçılarının yanı sıra Adana Çukurova Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenlerin katıldığı eserler yer alıyor.

Sanat Dolu Koridorlar Önce Hastaların Moralini Yüksek Tutacak

Sergi kapsamında gelen birçok eser ve yapılan destekler ile birlikte Üniversitemiz Hastanesi alışık olduğumuz Hastane koridorları görüntüsünden çıkıp adeta bir sanat merkezi havasını taşıyacak. Hastane Başhekimliği tarafından başlatılan "Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi" tüm güzellikleri sizlerle yaşamak ve halkımızın tedavileri sürecinde bulundukları ortamı daha güzel hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Koronavirüs, Türkiye, Hastane, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hastane Duvarları Sanatla Buluşuyor - Son Dakika


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