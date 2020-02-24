Hastane ek bina inşaatında ölü bulundu - Son Dakika
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Hastane ek bina inşaatında ölü bulundu

6 saat önce

SAMSUN'da hastane ek bina inşaatında Mustafa Öktem'in (46) cansız bedeni bulundu.

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SAMSUN'da hastane ek bina inşaatında Mustafa Öktem'in (46) cansız bedeni bulundu. Yüksekten düştüğü değerlendirilen Öktem'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Samsun'da inşaatı süren hastane ek binasına sabah saatlerinde gelen işçiler, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mustafa Öktem olduğunu tespit ettiği kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Öktem'in cansız bedeninin yanında bıçak, düştüğü yer olarak değerlendirilen 2'nci katta ise kesilmiş kablo parçaları bulundu.  Mustafa Öktem'in cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mustafa Öktem, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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