Hastane faresi kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hastane faresi kamerada - Son Dakika

Hastane faresi kamerada

6 saat önce

Pendik'te hastaneden ve iş yerlerinden para, elektronik eşya ve malzeme çalan zanlı, polis tarafından yakalandı.

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Pendik'te hastaneden ve iş yerlerinden para, elektronik eşya ve malzeme çalan zanlı, polis tarafından yakalandı.


Pendik'te geçtiğimiz yıl Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir hastaneden 23 Kasım günü S.Y. isimli çalışana ait kişisel eşyalar, madeni para, ajanda ve birçok dosyanın çalınması, 22 Aralık günü hastane çalışanlarına ait özel eşyaların çalınması, 23 Aralık günü hastane çalışanlarına ait kumbara içindeki paraların çalınması, 26 Aralık günü Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Nilüfer Y.'nin kendisine ait bir iş yerinden 1 adet dizüstü bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olayların failinin Ekin A. (24) olduğunu tespit eden polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, 2 Ocak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yapılan sorgulamasında "güveni kötüye kullanma ve tehdit" suçundan kaydının olduğu anlaşıldı. Çaldığı 1 adet dizüstü bilgisayarı tanımadığı bir şahsa sattığını, paraları ise harcadığını belirten zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hastane faresinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Fevzi Çakmak Mahallesi, Pendik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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