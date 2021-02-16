Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı
16.02.2021 15:49
Pakistan'da yeni ebeveyn olan çift hastane faturasını ödeyemeyince doktor, yeni doğan bebeği bir başka çifte sattı. Kısa bir süre sonra durum fark edilince polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı.
Pakistan'ın Tulamba kentinde genç bir çift, bebeği doğduktan sonra hastane tarafından bir sağlık faturası aldı. Maddi durumu kötü olan çift, hastane yönetimine yüksek faturayı ödeyemeyeceklerini söyledi. Yaşanılan durum üzerine hastanenin bir doktoru, genç çiftin yeni doğan bebeğini alıp çocuğu olmayan bir çifte sattı.
HASTANEYE BASKIN DÜZENLENDİ
Arapça yayın yapan Al-Hurra internet sitesi, çiftin bebeklerinin satıldığını öğrendikten sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine hastaneye baskın düzenleyerek doktoru gözaltına aldı. Yaşanılan olayda ne hastane faturasının ücreti ne de bebeğin ne kadara satıldığı belirtilmedi.
Son Dakika Dorukhan Toköz, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "sus" paylaşımı yaptı Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia etti Polis memuru karla kaplı yola "Önce Vatan" yazdı! Görüntü sosyal medyada beğeni rekoru kırdı Sokak ortasında öldürülen Gülistan'ın, katili olan kardeşiyle aynı sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada