Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı

Pakistan'ın Tulamba kentinde genç bir çift, bebeği doğduktan sonra hastane tarafından bir sağlık faturası aldı. Maddi durumu kötü olan çift, hastane yönetimine yüksek faturayı ödeyemeyeceklerini söyledi. Yaşanılan durum üzerine hastanenin bir doktoru, genç çiftin yeni doğan bebeğini alıp çocuğu olmayan bir çifte sattı.

HASTANEYE BASKIN DÜZENLENDİ

Arapça yayın yapan Al-Hurra internet sitesi, çiftin bebeklerinin satıldığını öğrendikten sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine hastaneye baskın düzenleyerek doktoru gözaltına aldı. Yaşanılan olayda ne hastane faturasının ücreti ne de bebeğin ne kadara satıldığı belirtilmedi.