Son Dakika Haberleri: Hastane Güvenlik Görevlilerinin Karıştığı Kavga

Hastane Güvenlik Görevlilerinin Karıştığı Kavga

49 dakika önce

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hastane Güvenlik Görevlilerinin Karıştığı Kavga, System.String[]
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin karıştığı kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün, hastanede iki güvenlik görevlisinin de karıştığı olayla ilgili Hastane Başhekimliğince inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sorumlu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:02 Kaynak: AA

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