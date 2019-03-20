Hastane Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, hastanelere girerek, refakatçilerin eşyalarını çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.
GAZİANTEP'te, hastanelere girerek, refakatçilerin eşyalarını çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, Şehitkamil Devlet Hastanesi
ile Şahinbey
Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hasta yakınlarının eşyalarının çalınması ve farklı tarihlerde biri işyerinden olmak üzere 3 hırsızlık olayının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Polis
ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarından şüphelilerin S.A., K.A., M.O. ve A.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 cep telefonu bulundu.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:26 Kaynak: DHA
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