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Hastane İnşaatı Gece Gündüz Sürüyor - Son Dakika

Hastane İnşaatı Gece Gündüz Sürüyor

21.06.2021 22:06
Hastane İnşaatı Gece Gündüz Sürüyor, System.String[]

ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÜÇ BİN METREKÜP ZEMİN BETONU DÖKÜLDÜAliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÜÇ BİN METREKÜP ZEMİN BETONU DÖKÜLDÜ

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hastanenin acil ünitesinin zemin çalışmaları kapsamında 500 ton demir işlenerek 3000 metreküp beton döküldü. Önceki gece boyunca devam eden beton dökümü çalışmaları gün boyu devam etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu" çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane yatırımı tamamlandığında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

HASTANE İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Zeminin demir işleme ve yalıtım çalışmalarının ardından inşaat çalışmaları hızla devam ederken 8. 746 metrekare oturma alanına sahip hastanede C Blok olarak adlandırılan Acil Servis binasının zemin betonu döküldü. A ve B blok ile 2. Kat yapı su izolasyonu ve demir işleme çalışmalarına ise devam ediliyor. Bu çalışmaların bitmesinin ardından A ve B blok için zemin betonu dökümüne başlanacak. Hastanenin yalıtım ve kalıp imalatları da eş zamanlı olarak sürerken acil ünitesi için 500 ton demir işlendi.

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ENGİN MEMİŞ: EN KISA SÜREDE HİZMETE GİRMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş Çalışmalar ile ilgili bilgi vererek hastanenin bir an önce hizmete alınması için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Engin Memiş "Çalışmalarımız kapsamında acil binasının olduğu C blokta yaklaşık 500 ton demir işledik. Dün akşam saat 17. 00 itibariyle beton dökümüne başladık ve gece boyunca devam eden döküm çalışmamızda şu ana kadar 2500 m3 beton döktük. Hali hazırda beton dökümüne devam ediyoruz ve gün sonuna kadar toplam 3000 m3 beton dökerek acil binamızın zemin betonu işini bitireceğiz. Demir donatılarımız ve yalıtım çalışmalarımız da eş zamanlı olarak devam ediyor. A ve B blok beton dökümünü de yakın zamanda yapacağız. Hastane inşaatı çalışmalarımızı ara vermeden sürdürerek hastanemizin en kısa süre içinde halkımızın hizmetine girmesi için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

HASTANE, ÜLKE GENELİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK

Sadece Aliağa'nın değil bölgenin sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap verecek olan 201 yatak kapasiteli modern hastane, 52. 464 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Pandemi koşullarına rağmen inşa çalışmaları hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Hastane İnşaatı Gece Gündüz Sürüyor

Hastane, İnşaat, Aliağa, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Hastane İnşaatı Gece Gündüz Sürüyor - Son Dakika


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