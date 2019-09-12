Son Dakika Haberleri: Hastane inşaatında düşen işçi yaralandı
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Hastane inşaatında düşen işçi yaralandı

2 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde hastane inşaatında düşen işçi yaralandı.

Hastane inşaatında düşen işçi yaralandı, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde hastane inşaatında düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski stadyumun yerine yapılan hastane inşaatında çalışan Mehmet Kaçar (18), birinci kattaki boşluktan zemine düştü.

Yaralanan Kaçar, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kaçar, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Turhal, Tokat, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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