Hastane inşaatında düşen işçi yaralandı
2 saat önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde hastane inşaatında düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Tokat'ın Turhal ilçesinde hastane inşaatında düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, eski stadyumun yerine yapılan hastane inşaatında çalışan Mehmet Kaçar (18), birinci kattaki boşluktan zemine düştü.
Yaralanan Kaçar, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kaçar, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
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