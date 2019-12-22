Hastane inşaatında iskeleden düşen işçi öldü - Son Dakika
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Hastane inşaatında iskeleden düşen işçi öldü

6 saat önce

İZMİT'te yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan işçi Harun Barak (36), metrelerce yükseklikteki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Hastane inşaatında iskeleden düşen işçi öldü, System.String[]

İZMİT'te yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan işçi Harun Barak (36), metrelerce yükseklikteki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe kaplamasında çalışan işçi Harun Barak, iskele üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Harun Barak olay yerine gelen 112 Acil ekibince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Şehir Hastanesi, İzmit, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:13 Kaynak: DHA
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