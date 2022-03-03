Hastane inşaatında yangın paniği - Son Dakika
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Hastane inşaatında yangın paniği

03.03.2022 17:44
Hastane inşaatında yangın paniği

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yeni bina inşaatının kazan dairesinde çıkan ufak çaplı yangın ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi yeni bina inşaatının kazan dairesinde çıkan ufak çaplı yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi yeni bina inşaatında meydana geldi. İddiaya göre kazan dairesinde yapılan kaynağın tutuşması sonucunda ufak çaplı yangın çıktı. İnşaat görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Hastane inşaatında yangın paniği
Hastane inşaatında yangın paniği

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Zonguldak, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane inşaatında yangın paniği - Son Dakika


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