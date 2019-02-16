Son Dakika Haberleri: Hastane İnşaatından Düşen Afgan Uyruklu İşçi Yaşamını Yitirdi

Hastane İnşaatından Düşen Afgan Uyruklu İşçi Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Bilecik'te yapımına geçen yıllarda başlanan Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4'üncü katından düşen Afgan uyruklu işçi feci şekilde can verdi.

Hastane İnşaatından Düşen Afgan Uyruklu İşçi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Bilecik'te yapımına geçen yıllarda başlanan Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4'üncü katından düşen Afgan uyruklu işçi feci şekilde can verdi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Pelitözü Köyü mezarlığı yanında yapımı devam eden Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4'üncü katından temizlik yapan Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı (19) dengesini kaybederek bina boşluğundan aşağı düştü. Hastane inşaatında çalışan diğer işçilerin Navıd Yaoobı kanlar içinde yerde görür görmez hemen durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

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