Son Dakika Haberleri: Hastane İnşaatından Düşen Afgan Uyruklu İşçi Yaşamını Yitirdi

Hastane İnşaatından Düşen Afgan Uyruklu İşçi Yaşamını Yitirdi

47 dakika önce

Hastane inşaatından düşen Afgan uyruklu işçi yaşamını yitirdi Yeni Bilecik Devlet Hastanesi inşaatının 4'üncü katından düşen işçi feci şekilde can verdiBİLECİK - Bilecik'te yapımına geçen yıllarda başlanan Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4'üncü katından düşen Afgan uyruklu işçi feci şekilde...

Hastane inşaatından düşen Afgan uyruklu işçi yaşamını yitirdi
Yeni Bilecik Devlet Hastanesi inşaatının 4'üncü katından düşen işçi feci şekilde can verdi

BİLECİK - Bilecik'te yapımına geçen yıllarda başlanan Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4'üncü katından düşen Afgan uyruklu işçi feci şekilde can verdi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Pelitözü Köyü mezarlığı yanında yapımı devam eden Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin 4'üncü katından temizlik yapan Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı dengesini kaybederek bina boşluğundan aşağı düştü. Hastane inşaatında çalışan diğer işçilerin Navıd Yaoobı kanlar içinde yerde görür görmez hemen durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:29 Kaynak: İHA

Bilecik, İşçi, 3. Sayfa
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