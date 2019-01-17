Hastane İnşaatından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşası süren üniversite hastanesi ek binasının 1. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşası süren üniversite hastanesi ek binasının 1. katından düşen işçi hayatını kaybetti.



Olay, öğle saatlerinde İzmit Umuttepe mevkiinde bulunan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane ek bina inşaatında çalışmak için alana gelen alçı ustası Musa Altun, inceleme için binaya çıktı. İnşaatın 1. katına çıkan Altun bir anda dengesini kaybederek merdiven boşluğundan zemine düştü. Altun'un düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Altun'un cesedi polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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