Son Dakika Haberleri: Hastane inşaatının deposunda yangın
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Hastane inşaatının deposunda yangın

1 saat önce

İzmir'ide, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane inşaatının deposunda yangın, System.String[]

İzmir'ide, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında boya ve benzeri malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnşaat alanındaki özel güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şehir Hastanesi, Bayraklı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:16 Kaynak: AA
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