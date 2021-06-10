Hastane kavşağı yapım ihalesinin tarihi belli oldu - Son Dakika

Ahmet Aydın, sosyal medyasından duyurduğu ihale tarihiyle ilgili, "2x81 metre köprüsü bulunan toplamda 1.050 metre (2x2) uzunluğunda (bağlantı yolu ile birlikte) farklı seviyeli kavşak yapım işi ve 2,25 kilometre Çelikhan Bağlantı yolu BY BSK işinin ihalesi 29.07.2021'de yapılacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı