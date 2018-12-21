Son Dakika Haberleri: Hastane Koridorunda Kalbi Duran Kadına Kalp Masajı Kamerada

Hastane Koridorunda Kalbi Duran Kadına Kalp Masajı Kamerada

11 saat önce

Hastane koridorunda kalbi duran kadına kalp masajı kameradaAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, muayeneye geldiği hastanede kalbi duran Sevinç Yıldırım, kalp masajı ve elektroşok yapılarak hayata döndürüldü.

Hastane koridorunda kalbi duran kadına kalp masajı kamerada

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, muayeneye geldiği hastanede kalbi duran Sevinç Yıldırım, kalp masajı ve elektroşok yapılarak hayata döndürüldü.
Efeler ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sevinç Yıldırım, rahatsızlığı için Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvurdu. Muayene olmak için hastaneye gelen Sevinç Yıldırım, koridorda yürürken fenalaşarak yere yığıldı. Kriz geçirdiği ve kalbinin durduğu tespit edilen Yıldırım'a Uzm. Dr. Kamil Tektaş, Uzm. Dr. Melike Yüce Aktepe, Uzm. Dr. Türker Yılmaz ve Uzm. Dr. Özhan Gülen tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Başhekim Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Arzu Ateş'in kalp masajını hiç bırakmadan devam ettirdiği Sevinç Yıldırım'ın kalbinin masaj ve elektroşok yapılarak tekrar çalışması sağlandı. Kalp krizi geçiren Yıldırım, acil anjiyografi için Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi. Uzm. Dr. Mustafa Kurşun tarafından tıkalı olan damarı açılarak yaşama döndürülen Yıldırım, hastanede gözetim altına alındı.
İlk müdahaleyi yapıp, Sevinç Yıldırım'ın duran kalbini çalıştırarak hayata tutunmasını sağlayan doktorlar, tedavisinin sürdüğü hastanede kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım da, hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:05 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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