Hastane Laboratuvarından Koku Yayıldığı İddiası
44 dakika önce
Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinin laboratuvar bölümünden koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ataşehir
'deki Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin laboratuvar bölümünden koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, hastanenin merkez laboratuvarından koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
İtfaiyenin özel donanımlı aracının da sevk edildiği hastanede yapılan incelemelerde, olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Ekipler, incelemenin ardından buradan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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