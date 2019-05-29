Son Dakika Haberleri: Hastane mobilyası üreten fabrikada yangın
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Hastane mobilyası üreten fabrikada yangın

1 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hastane yatakları üreten bir fabrikada su sebilinden çıktığı belirtilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Hastane mobilyası üreten fabrikada yangın, System.String[]
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, hastane yatakları üreten bir fabrikada su sebilinden çıktığı belirtilen yangın, büyümeden söndürüldü.
Gaziemir'e bağlı Sarnıç'ta faaliyet gösteren ve Kenan Kılıç'a ait olan, hastane mobilyası üretimi yapılan fabrikada, elektrikli su sebilinin kısa devre yapması sebebiyle, yangın çıktı. Saat 18.45 sıralarında çıkan yangına fabrika personeli yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çok sayıda plastik hammadde ile üretimi tamamlanmış malzemelerin bulunduğu fabrikada küçük çapta maddi hasara sebep olan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:03 Kaynak: DHA
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