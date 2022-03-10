Hastane morgunda kullanılan seyyar motorları çaldılar - Son Dakika

Samsun'da hırsızlar, hastane morgunda kullanılan seyyar motorları çaldılar.

Edinilen bilgiye göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında meydana geldi. Hastanenin bahçesindeki bulunan ve morg için kullanılan seyyar motorlar, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN