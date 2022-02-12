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Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

12.02.2022 11:57

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da, hastanenin acil girişindeki tartışmada ağabeyini ve arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan Cihan B., güvenlik kamerası görüntüleri incelenip, 5 saat sonra saklandığı evde yakalandı.

DİYARBAKIR'da, hastanenin acil girişindeki tartışmada ağabeyini ve arkadaşını tabancayla vurarak yaralayan Cihan B., güvenlik kamerası görüntüleri incelenip, 5 saat sonra saklandığı evde yakalandı.

Olay, 10 Şubat akşamı, Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübbi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Acil servis girişine gelen Cihan B. ile tanıdığı kişilerden oluşan grup arasında tartışma çıktı. Cihan B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, önce havaya sonra isimleri öğrenilmeyen ağabeyine ve arkadaşına ateş etti. Silah seslerini duyan hastanede görevli polisler ve sağlık görevlileri, hemen müdahale etti. Yaralanan 2 kişi, acil serviste tedaviye alındı, Cihan B. ise polisleri görünce kaçtı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Olay yerindeki boş mermi çekirdeklerini muhafazaya alan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, 5 saatlik çalışma sonunda Cihan B.'nin yerini tespit etti. Cihan B., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla Aziziye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

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Devlet Hastanesi, Yenişehir, Silah, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! HASTANE ÖNÜNDE 2 KİŞİYİ VURDU, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Son Dakika
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