Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi - Son Dakika
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Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

07.05.2022 18:48
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi. Hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kuzen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi
Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

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Devlet Hastanesi, Hastane, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi - Son Dakika


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