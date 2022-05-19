Hastane önünde ölü bulundu - Son Dakika
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Hastane önünde ölü bulundu

19.05.2022 14:19

ANKARA'da kimsesiz olduğu ve sokakta yaşadığı belirtilen Yusuf Düzgün (60), Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde ölü bulundu.

ANKARA'da kimsesiz olduğu ve sokakta yaşadığı belirtilen Yusuf Düzgün (60), Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı'nda yürüyenler, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden Yusuf Düzgün kimliği çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise kimsesiz olan Düzgün'ün bölgede sürekli yol kenarlarında ve bazı otellerde kaldığı tespit edildi. Yusuf Düzgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastane önünde ölü bulundu
Hastane önünde ölü bulundu
Hastane önünde ölü bulundu
Hastane önünde ölü bulundu

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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