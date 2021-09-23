Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı - Son Dakika

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Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre özel bir hastanede görev yapan doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın önünde bulunan banka oturdu. Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedi.

BALDIRINDAN BIÇAKLADI

Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan doktor yardım isterken, şüpheli hızlıca olay yerinde kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hemen tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.