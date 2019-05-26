Hastane önünde silahla yaralamaya tutuklama
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Samsun'da hastane önünde bekleyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:43 Kaynak: İHA
'da hastane önünde bekleyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım
ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde özel bir hastanenin girişinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin acil giriş kısmında bekleyen A.C. (26), tabancayla silahlı saldırı sonucu sol ayak bileğinden yaralandı. A.C. hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Araç
içinden 5 el tabancayla ateş açtığı tespit edilen T.D.(21) Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan T.D., bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.D., mahkemece hem "silahla adam yaralama" hem de "ruhsatsız silah" suçundan ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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