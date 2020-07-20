Hastane önünde 'tedbir' kuyruğu - Son Dakika

İNEGÖL Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında içeri sınırlı sayıda hasta alınırken, muayene olmaya gelenler ise yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa'da, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerden biri olan İnegöl'de, Devlet Hastanesi'nden geçen gün yaptığı açıklamada, muayene randevularının sadece MHRS sistemi ve 182 telefon sisteminden alınacağı, bunun dışında hiçbir şekilde hasta kabul edilmeyeceği duyuruldu. Randevu alan vatandaşlar, sabah saatlerinde hastane önüne geldi. Muayene için hastanenin poliklinikler kısmından içeri tek tek alınan vatandaşlar, yaklaşık 300 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeye uymayanlar ise görevliler tarafından sürekli uyardı.