Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu - Son Dakika

Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu

6 saat önce

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays cenazede konuştu.

İstanbul DHA - ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays cenazede konuştu. Anne Mays, "Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi" dedi.

Olay dün saat 02.00 sıralarında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.

İş insanları Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından darp edilince hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"POLİSLER 10 METRE ÖTEDEYDİ"

Emre Tyler Mays için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yeniköy Yeni Camii'nde düzenlenen törende konuşan anne Figen Mays, 'Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Şişli Etfal'in önünde daha inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman 'bu deli' dedim. Şiddet olaylarına son verece bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyamadı" dedi.

Emre'nin ağabeyi Sinan Mays ise tartışmanın neden çıktığı sorusuna, 'Tartışma olmadı. Bir kavgadan çıkan genç, kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor" yanıtını verdi.

Hastane önünde yanlışlıkla öldürülen gencin annesi konuştu

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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