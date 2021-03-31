Hastane önüne üst geçit - Son Dakika

Hastane önüne üst geçit
31.03.2021 17:00
Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi önünde ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için üst geçit çalışmaları başlatıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Hastanesi önünde ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için üst geçit çalışmaları başlatıldı.
Son üç yılda yaşanılan ölü ve yaralanmalı trafik kazalarının olduğu Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı'nda, vatandaşların can güvenliği düşünülerek yol üzerinden karşıdan karşıya geçmelerinde yaşanılan tehlikenin önüne geçilmesi planlanırken, üst geçit çalışmalarının ise hava koşullarına göre kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Üst geçit ayaklarının Ünye Devlet Hastanesi'nin bahçesine kadar girişi sağlanırken, çalışmaların bitirilmesinin ardından hizmete girecek. - ORDU
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