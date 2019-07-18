Hastane otoparkı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi serbest
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark alanında yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:32 Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark alanında yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi mahkemece serbest bırakıldı.
2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmaz olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Ancak İl Milli Emlak Müdürlüğüne bu alanı otopark olarak işletmek için başvuran şahıslar müdürlükten cevap gelmeden bu alanı İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıklarını iddia ederek 16 Temmuz Salı gecesi alana kulübe ve bariyerler yerleştirdi.
Ücretsiz otoparktan ücret alan şahıslara ise İlkadım
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından dün sabah operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve İlyasköy Polis
Merkezine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN
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