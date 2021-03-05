Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini vuran baba ve oğulları adliyede (2)

BABA VE OĞLU TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hastane otoparkında tartıştıkları iki güvenlik görevlisini tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tahsin ve Tayfun K. kardeşler ile babaları Raci K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hastane otoparkında tartıştıkları iki güvenlik görevlisini tabancayla vurarak yaraladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tahsin ve Tayfun K. kardeşler ile babaları Raci K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Tahsin K. ve baba Raci K. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Tayfun K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Zonguldak, Hastane, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisini vuran baba ve oğulları adliyede (2) - Son Dakika

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