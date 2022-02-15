Üye Girişi
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı - Son Dakika

Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı

15.02.2022 15:21

- Hastane otoparkında dehşet Hastane otoparkında boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı Bursa'da bir kişi, hastanenin otoparkında boşandığı eski eşinin sevgilisi tarafından iki ayağından tabancayla vurularak yaralandı.

- Hastane otoparkında dehşet

Hastane otoparkında boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı

BURSA - Bursa'da bir kişi, hastanenin otoparkında boşandığı eski eşinin sevgilisi tarafından iki ayağından tabancayla vurularak yaralandı. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Mihraplı caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre F.A.(41), hastanede ameliyata girecek olan çocuğunu görmek için boşandığı eşinin yanına gitti.

Çocuğuyla görüşen baba bir süre sonra dışarıya çıktı. O esnada hastaneye gelen ve boşandığı eski karısının sevgilisi olduğu iddia edilen C.B.ile karşılaştı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen ikili, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle C.B., yanındaki tabancayla F.A.'nın iki ayağına ateş ederek yaraladı. Yere yığan F.A., hastanenin acil servisindeki sağlık personelleri tarafından içeriye alındı. Şüpheli C.B. ise tabancayı olay yerine bırakıp 16 GC plakalı otomobiline binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri şüpheli C.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobiliyle geçiş güzergahlarını tespit ettikleri C.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı
Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:25 Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan attı, Türkiye turuna çıktı! Adaletten kaçamadı: Müebbet
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Hastane otoparkında dehşet: Boşandığı eşinin sevgilisi tarafından silahla yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement