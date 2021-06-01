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Hastane otoparkındaki cinayete 25 yıl hapis - Son Dakika

Hastane otoparkındaki cinayete 25 yıl hapis

01.06.2021 14:22
Hastane otoparkındaki cinayete 25 yıl hapis, System.String[]

Kocaeli'nde üniversite hastanesinin otoparkında tartıştığı şahsı pompalı tüfekle öldüren sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nde üniversite hastanesinin otoparkında tartıştığı şahsı pompalı tüfekle öldüren sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, öldürdüğü şahsın ailesine başsağlığı diledi.

Olay, 9 Eylül 2020'de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesinin otoparkına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane otoparkında aracı ile üzüm satan Davut Mutlu'nun eşinin cep telefonu kayboldu. Bir süre cep telefonunu arayan Mutlu, daha sonra üzüm satmak için geldiği otoparkta, cep telefonunu aracında bulduğu bal satıcısı Bahattin Ö. ile tartışmaya başladı. Araya giren vatandaşların yatıştırdığı olay sonrasında tekrar karşılaşan Mutlu ve Bahattin Ö. arasında yeniden kavga çıktı. Çıkan tartışma sırasında aracındaki pompalı tüfeği alan Bahattin Ö., Mutlu'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltın alınan Bahattin Ö. ise tutuklandı.

"Maktülün ailesine baş sağlığı diliyorum"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Bahattin Ö., Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken Bahattin Ö., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Hayatı boyunca kimseye zarar vermeğini ifade eden Bahattin Ö., "Ben hastayım ve çocuklarımla yanlız yaşıyorum. Ekmek parası için oraya gittim. Ben bir insanım neden başkasının ölümüne sebep olayım. 'Ne olur kardeşim git, benimle uğraşma' dedim. Darp edildim, hakarete uğradım, ben elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Caddede insanlar vardı, onlar da yardım etmedi, onlar da yardım etmeyince canımdan endişe ettim. ben kimseye bu zamana kadar zarar vermedim. Kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmedim, silahı bu şekilde ateşlemedim. Maktüle ısrarla benden uzaklaşmasını, beni rahat bırakmasını söyledim, ancak ısrarla benim üzerime geldi, kendime hakim olamadım, maktülün vefat etmesinden dolayı ben de çok üzüldüm. Maktülün ailesine baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı, bu nedenle öncelikle beraatimi, aksi takdirde lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

25 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Bahattin Ö.'nün Davut Mutlu'yu 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Hastane otoparkındaki cinayete 25 yıl hapis
Hastane otoparkındaki cinayete 25 yıl hapis

Umuttepe Yerleşkesi, Üniversite, Hastane, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane otoparkındaki cinayete 25 yıl hapis - Son Dakika


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