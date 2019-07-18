Son Dakika Haberleri: Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede

3 saat önce

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek haktan ücret aldığı iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek haktan ücret aldığı iddia edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan adliyeye çıkarıldı.
Samsun'da Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ücretsiz otopark alanını, İl Milli Emlak Müdürlüğünden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek 15 Temmuz gecesi boş araziyi otopark alanı olarak çevirmişti. Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek sürücülerden ücret alan 7 kişi dün gözaltına alınmıştı.
Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede
Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:16:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]