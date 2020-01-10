Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü

7 saat önce

İskenderun Gelişim Hastanesi personeli, Gültepe İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören 455 öğrenciye, kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü, System.String[]

İskenderun Gelişim Hastanesi personeli, Gültepe İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören 455 öğrenciye, kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.


Öğrencilerin sevinçle karşıladığı hediyeler, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü H. Ozan Yaşar, Başhekim Dr. Ömer Suha Caymaz, İskenderun Gültepe Ortaokulu Müdürü Mustafa Aksay'ın katıldığı programla dağıtıldı.


İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunan İskenderun Gelişim Hastanesi personeline duyarlılığından dolayı teşekkürlerini sundu.


Hastane Koordinatörü H. Ozan Yaşar ise öğrencilere katkıda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi. - HATAY

İskenderun, İskender, Gültepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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